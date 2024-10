Politie vindt wapens, drugs en geld in verborgen ruimtes

Beeld: de motorscooter met verborgen ruimte (Foto: politie)

door Joost van der Wegen

Vuurwapen

Er werden in Nederland onder meer een vuurwapen, 110 kilo cocaïne en ruim 23.000 euro gevonden. In een vrachtwagen stuitten de douane en de Koninklijke Marechaussee op zakken met 100 kilo ketamine. De zakken waren verstopt aan de onderkant van de vrachtwagen. Ook motorscooters werden gecontroleerd en ook daarin werd een verborgen ruimte gevonden. Dit laat de politie vandaag weten.

Opbrengst

In Duitsland was de opbrengst 90.000 euro en in Luxemburg werd een grote hoeveelheid cocaïne aangetroffen in een verborgen ruimte. Ook de collega’s in Frankrijk, Bulgarije en Turkije vonden verborgen ruimtes met daarin harddrugs en grote sommen geld.

Actie

Op donderdag 24 oktober was er in meerdere landen in Europa tegelijkertijd een actie naar verborgen ruimtes. Op datzelfde moment werden auto’s langs de Europese wegen onderzocht op verborgen ruimtes en automobilisten gecontroleerd. In Nederland waren acties op diverse snelwegen door het hele land.

Een verbod op verborgen ruimtes wordt wellicht opgenomen in een wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Tijdens de controles heeft de politie verkeersdeelnemers gevraagd of zij verborgen ruimtes hebben. Het is op dit moment nog niet strafbaar om zo’n verborgen ruimte in de auto te hebben. Wel als er in zo’n ruimte strafbare spullen worden gevonden.