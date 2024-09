Politie vindt zeer verdovend middel protonitazeen

Verenigde Staten In maart van dit jaar werd bij een verzendbedrijf een pakket met ongeveer duizend pillen aangetroffen. Het pakket was bestemd voor de Verenigde Staten. Het vermoeden was dat het om xtc-pillen ging en daarom werd het pakket in beslag genomen voor verder onderzoek.

Oxycodon

Bij het voor-onderzoek van de pil leek het te gaan om oxycodon, een sterke pijnstiller, die bijvoorbeeld bij kankerpatiënten in gebruik is, maar sterk verslavend kan werken. Op de pil stond OC80. Nader onderzoek aan de pil leerde dat het protonitazeen was.

MDMA

De recherche van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies startte een onderzoek. Vandaag werden daarin twee verdachten in Breda aangehouden.

Bij de huiszoeking in twee woningen in Breda, vonden de rechercheurs flinke zakken met vermoedelijk MDMA (de werkzame stof in xtc-pillen). Ook werden verschillende andere drugs aangetroffen, waaronder ketamine en amfetamine.

100 kilo

De politie zegt dat er voor meer dan 100 kilo aan drugs is gevonden. Voor zover nu bekend is er geen protonitazeen aangetroffen.

Bij de drugs lagen weegschalen, verpakkingen en seal-apparatuur om producten luchtdicht te kunnen verpakken. Zo kan er geen vocht bijkomen en verkleint het de kans dat drugshonden bij controles aanslaan.