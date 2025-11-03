Politie vraagt opnieuw aandacht voor 30 jaar oude coldcase Sjaak Gerwig (VIDEO)

Op woensdagavond 29 maart 1995 liep Sjaak van zijn huis aan de Rijnlaan nog even langs zijn vriendin verderop in de wijk aan de Baarsstraat. Hij zou daarna weer naar huis gaan, maar daar kwam hij nooit aan. Vermoedelijk is hij dezelfde avond al om het leven gebracht. Op 2 april werd hij dood gevonden bij Laagraven in het water tussen Utrecht en Houten. Sjaak bleek met geweld om het leven gebracht; hij werd meerdere keren op het hoofd geslagen met een zwaar voorwerp en vervolgens in het water gedumpt.

Gokken

Naar aanleiding van nieuwe informatie heeft het coldcaseteam de zaak in juli 2021 heropend. Daaruit kwamen talloze nieuwe tips binnen bij de recherche. Een paar maanden later meldde de politie dat er zicht was op personen die mogelijk meer zouden weten over de dood van Sjaak. Dat leidde alleen niet tot een doorbraak.

Er is onder meer onderzoek gedaan naar het scenario dat Sjaak een financieel conflict had met iemand in de wijk. Dit zou de aanleiding kunnen zijn geweest voor zijn dood. Het was al bekend dat Sjaak de laatste maanden van zijn leven regelmatig gokte. Het verhaal gaat dat hij wist hoe je aan een xtc-pil moest komen, maar daar is in het onderzoek nooit iets over komen vast te staan.

Uit nieuwe info is ook op te maken dat er meer mensen moeten zijn die iets weten over de dood van Sjaak. Het is voor de politie cruciaal dat iedereen die iets weet zich alsnog meldt. ‘Het is nooit te laat om te praten’, aldus de politie.

Volgens recherche zijn er vier scenario’s voor wat er met de tiener gebeurd kan zijn.

Schulden

Volgens meerdere mensen kwam Sjaak veel in Utrechtse speelhallen. ‘Maar een vaste baan had hij niet’, vertelde oud-rechercheur Rob Boon eerder. ‘Er moet gevoelsmatig meer geld in de automaten zijn gegaan dan hij beschikbaar had. Hij leende wel eens wat bij zijn moeder, maar dat zou nooit genoeg zijn geweest. Hij moet op een andere manier aan meer geld zijn gekomen. Misschien is een schuld hem duur komen te staan.’

Drugs

Hoewel er in het onderzoek niets over is komen vast te staan, gaat het verhaal dat Sjaak wist hoe je aan een xtc-pilletje kon komen. ‘Er kan ook een geschil zijn geweest over drugs.’ Van twee verdachten die in 1995 enkele weken vastzaten op verdenking van betrokkenheid bij de moord, dacht het rechercheteam dat zij een drugsconflict hadden met Sjaak. De jong volwassen mannen kenden hem uit de Rivierenwijk. Het Openbaar Ministerie liet het duo vrij en seponeerde de zaak tegen de mannen. Ze zijn geen verdachten meer.

Homo-ontmoetingsplek

Het lichaam van Sjaak werd gevonden op enkele honderden meters van een homo-ontmoetingsplek. Boon: ‘Er ging een verhaal dat hij daar wel eens zou komen, maar daar is nooit enig bewijs voor gevonden.’ Toch sluit het coldcaseteam dit scenario niet uit. Hoewel Sjaak ergens anders is vermoord dan bij de plas, vindt het team de vindplek erg raar. ‘Een onlogische plek, want het lag niet op de route van zijn vriendin naar huis.’

Was Sjaak getuige van iets wat hij niet had mogen zien? Zowel oud-rechercheur Rob Boon als voormalig teamleider Marcel Tiehuis noemt dit een mogelijkheid. ‘Wie weet wat hij die avond toevallig gezien heeft. Mogelijk is er toen iets gebeurd’, aldus Tiehuis.

Het Openbaar Ministerie heeft de beloning voor de gouden tip in 2021 verhoogd naar 30.000 euro en dat tipgeld is er nog steeds.

‘Durf ons te bellen’

Het coldcaseteam vraagt opnieuw aandacht voor de dood van Sjaak. ‘Het is 30 jaar geleden dat Sjaak vermist raakte en dood werd terug gevonden en dat ‘jubileum’ willen we aangrijpen om het publiek nog eens om hulp te vragen. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren en de verstreken tijd gelooft het coldcaseteam Midden-Nederland namelijk nog steeds dat er mensen rondlopen die meer weten. We zijn daar écht van overtuigd. Daarom laten we Sjaak niet los. Elke tip wordt serieus genomen en uitgezocht. Dus durf ons te bellen.’

Informatie melden kan via de opsporingstiplijn 0800-6070. Als tipgevers willen dat hun identiteit wordt afgeschermd in het onderzoek, kan ook contact worden gezocht met het Team Criminele Inlichtingen via nummer: 088-6617734.

