Politie waarschuwt voor oplichting door nepagenten

Opnieuw heeft de politie in televisieprogramma Opsporing Verzocht gewaarschuwd voor oplichters die zich als politiemensen voordoen. In het hele land maken dergelijke nepagenten slachtoffers maken. In heel 2023 waren er zo’n vierhonderd van zulke incidenten waren. Voor 1 september van dit jaar zijn er al meer dan 2.400 geteld.

Bendes

De daders opereren veelal in bendes. De meest gebruikte werkwijze is het opbellen door een nepagent van een slachtoffer met een verhaal over een dreigend gevaar – zoals een toenemend aantal inbraken in de buurt. Vervolgens komt de nepagent bij het bang gemaakte slachtoffer langs om geld, bankpassen en bijvoorbeeld sieraden op te halen. Die spullen worden vaak in goed vertrouwen meegegeven.

Legitimeren

Oudere mensen laten zich regelmatig zo in de luren leggen. De politie verspreidde beelden van nepagenten die slachtoffers maakten in Ridderkerk en het Overijsselse Wijhe.

De politie benadrukt dat echte politiemedewerkers nooit zomaar waardevolle spullen komen ophalen om zogenaamd diefstal te voorkomen. Bovendien draagt een echte agent altijd een volledig uniform en niet alleen een politiepolo onder zijn kleding.

Ook kan een echte agent zich altijd legitimeren met een politiepas.