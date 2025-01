Politie ziet toename kleine motorclubs met radicalere leden

Na het verbod op grote clubs zoals de Hells Angels, Satudarah, No Surrender, Caloh Wagoh en Hardliners zag de politie al een versplintering ontstaan in de motorclubwereld. Soms zijn ze opgericht door ex-leden van de verboden motorclubs. In het nieuwe rapport Criminaliteit van Outlaw Motorcycle Gangs en hun leden in Nederland in beeld verwacht de politie dat ook in de komende jaren meer nieuwe clubs worden opgericht met slechts enkele chapters en hooguit tientallen leden.

Crimineler

De leden van het grootste deel van deze nieuwe clubs zijn radicaler (crimineler) dan de voormalige OMG-leden. Deze leden houden zich volgens de politie bezig met verschillende ernstige vormen van criminaliteit. Het gaat daarbij zowel om geweldsdelicten als vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en afpersing. Het zou vooral gaan om acties van individuele leden, niet van de motorclubs als geheel.

Hoewel het aantal misdrijven waarvan 1% motorclubleden verdacht worden iets is afgenomen, ziet de politie juist bij nieuwe motorclubs veel aanwas van leden met een crimineel verleden. Het gaat dan om gewelds-, drugs- en vuurwapendelicten.

Internationale expansie

De politie constateert dat naast versplintering in Nederland de hier verboden clubs internationaal juist uitbreiden. Sommige OMG’s hebben nieuwe afdelingen geopend in Spanje en Zuid-Amerika. De verboden clubs hebben volgens het politierapport mogelijk de (criminele) aantrekkelijkheid in het buitenland alleen maar vergroot.

De trend van versplintering heeft als positief gevolg dat de kans op een grootschalig conflict tussen clubs in Nederland kleiner wordt. Het is mogelijk dat de in Nederland gevestigde clubs de komende jaren allianties zullen sluiten. Dit kan zijn met andere in Nederland gevestigde clubs, maar ook met buitenlandse OMG’s.’

Medio 2024 had de politie aanwijzingen dat de Hells Angels MC 18 chapters in Nederland gevestigd hadden. Verder had Satudarah MC 14 chapters, No Surrender 16, Originals MC 12, Supremos MC 12, Red Devils 10, Trailer Trash MC 10 en Bandidos MC 6.

Overgestapt

Verschillende leden zijn overgestapt naar een andere OMG. Voor een deel gaat het daarbij om clubs die na het verbod zijn opgericht. Zo zijn leden die in 2018 als lid van Satudarah MC stonden geregistreerd overgestapt naar Singa19 (13x) en Darahbaru (6x). Verder zijn zeven Satudarah-leden overgestapt naar andere clubs die inmiddels ook verboden zijn.

Crips

Van de leden van No Surrender MC uit 2018 zijn er in 2023 negen naar de nieuwe club Black & Silver MC overgestapt, zes naar Kings Syndicate en zes naar Crypto. De leden van de Hells Angels laten een ander beeld zien: slechts vier leden zijn overgestapt naar een andere club. Ook leden van Bandidos MC zijn beperkt overgestapt. Een deel Caloh Wagoh-leden is volgens het rapport overgestapt naar de DSC-brotherhood. DSC staat waarschijnlijk voor Death Squad Crips. Gelet op het eerdere lidmaatschap van een deel van de leden en het gebruik van de kleur blauw lijkt het een wederopstanding van de bende Crips.

Buitenland

Het Nederlands OMG-landschap onderscheidt zich op ten minste twee punten van de situatie in andere landen. Ten eerste zijn verboden van OMG’s in andere landen uitzonderlijk. In Duitsland zijn regelmatig chapters van clubs verboden maar het verbod van een gehele club is zeldzaam. Satudarah was de eerste club die in Duitsland volledig verboden werd. Begin 2024 is in Noorwegen Satudarah MC verboden. Ten tweede onderscheidt het Nederlands OMG-landschap zich door de sterke versplintering. In vrijwel alle andere landen is de versplintering minder groot.



De politie en het Openbaar Ministerie waarschuwen dat de aandacht voor criminaliteit bij motorclubs niet mag verslappen. Zij vinden ook dat burgemeesters hun best moeten blijven doen om clubhuizen te sluiten.

Lopende strafzaken

Tegen verschillende kopstukken en leden van Satudarah loopt momenteel een strafzaak wegens grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Tegen leden van Caloh Wagoh is er dinsdag weer een nieuwe zitting in het hoger beroep van het grote liquidatieproces Eris.