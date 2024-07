Politie zoekt acht verdachten voor dodelijke mishandeling Den Haag

Connect on Linked in

De politie is op zoek naar acht verdachten die mogelijk betrokken zijn geweest bij een mishandeling in Den Haag in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 juli. Hierbij raakte een 23-jarige man zo ernstig gewond dat hij later is overleden aan zijn verwondingen.

Uitgaanspubliek

De mishandeling gebeurde op het Plein in het centrum van de stad. De politie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart en is dringend op zoek naar getuigen.

De verdachten zijn mannen van tussen de 18 en 35 jaar met een licht getinte huidskleur, aldus de politie.

Zaterdagnacht is omstreeks 00.50 het alarmnummer gebeld vanwege de mishandeling op het Plein. Rond het Plein zitten vele cafés die nog niet allemaal gesloten waren zodat er uitgaanspubliek getuige moet zijn geweest.

Lange Poten

Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand liggend op de grond aangetroffen en overgebracht naar een ziekenhuis waar hij de volgende ochtend vroeg aan zijn verwondingen is overleden.

Aan de mishandeling is volgens de politie vermoedelijk een ruzie vooraf gegaan, die begon bij de Lange Poten.