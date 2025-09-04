Politie zoekt bij vindplaats Lisa weer naar sporen met duikers en drones

Foto: De politie aan het werk met een drone bij de plaats delict van de vermoorde Lisa (foto: Mizzle Media)

Drones

Op de hoek van de Holterbergweg met de Borchlandweg hebben duikers van de DSI naar sporen in en nabij het water gezocht. Tevens werd er met grote drones vanuit de lucht beeldmateriaal gemaakt. Dit meldt een 112-fotograaf.

Het is nog onbekend waar ze precies naar zochten en of er iets is aangetroffen. Rond kwart voor elf was de zoekactie klaar.

Water

Eerder deed de politie ook al onderzoek in het water bij de COA-locatie waar de verdachte van de moord verbleef. Daar werd een mes en een telefoon gevonden.