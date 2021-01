Politie zoekt Fiat Punto voor aanslag in Aalsmeer (VIDEO)

Connect on Linked in

In december vorig jaar en op 4 januari van dit jaar zijn in totaal vijf aanslagen gepleegd op Poolse supermarkten. De politie maakte dinsdagavond beelden openbaar van een man en van een Fiat Punto die misschien betrokken waren bij de ontploffing aan de Ophelialaan in Aalsmeer.

Kort voor de explosie in Aalsmeer, die rond 03.10 plaatsvond, in de nacht van 7 op 8 december, stopte een donkerkleurige Fiat Punto op de Korianderhof in Aalsmeer. De bestuurder bleef in de auto, de bijrijder stapte uit.

Deze man pakte twee tassen uit de kofferbak en liep hiermee in de richting van de Ophelialaan. De bestuurder reed met de Fiat Punto over de Spoorlaan en sloeg linksaf de Begoniastraat in. De politie vermoedt dat hij daar of in de Geraniumstraat op de andere man heeft gewacht.

De politie denkt dat de bijrijder na de explosie terug naar de Fiat Punto is gerend en weer is ingestapt. Uit onderzoek blijkt dat de auto Aalsmeer verliet via de N196 in de richting van Hoofddorp.