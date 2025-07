Politie zoekt getuigen na beschieting woning in Ermelo

Kogelgaten Woensdagnacht kreeg de politie rond 04.30 een melding dat er een woning beschoten werd aan de Retiefstraat in Ermelo. Bewoners van de straat hoorden knallen. In de woning zijn kogelgaten aangetroffen, vermoedelijk van een vuurwapen. Er raakte niemand gewond.

Het onderzoek naar het schietincident loopt. Het wapen is niet aangetroffen. Onderdeel van het onderzoek is hoe vaak er is geschoten, met welk wapen en wat de aanleiding was voor het schietincident. Het signalement van de verdachte(n) en de vluchtroute zijn onbekend. Er is nog niemand aangehouden.

Eersel

Vrijdagochtend rond 06.00 werd er ook al een woning beschoten aan de Kraanvogelweg in het Noord-Brabantse Eersel. In het raam zaten twee kogelgaten. Niemand raakte gewond.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van dit schietincident. Over een aanleiding is nog niets bekend.