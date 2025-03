Politie zoekt getuigen van twee schietpartijen en explosie in Almere

Kogelhulzen Op Kerstavond, 24 december 2024 omstreeks 22.15, kreeg de politie een spoedmelding binnen van een schietpartij op een bedrijventerrein aan de Bakkenzuigerstraat in Almere Buiten. Op het industrieterrein werd een 40-jarige man beschoten. Hij bleef ongedeerd.

Op de plaats delict werden enkele kogelhulzen aangetroffen. Deze zijn veilig gesteld door de Forensische Opsporing (FO) voor dna-onderzoek. Ook camerabeelden in de omgeving zijn veiliggesteld door de recherche en zijn in onderzoek. Een verdachte was toen al gevlucht.

Minderjarige verdachte

Maandagavond 6 januari 2025 rond 21.30 werd opnieuw geschoten in dezelfde straat. Ook hier raakte niemand gewond en kon de recherche camerabeelden veiligstellen. Vrijdag 17 januari 2025 werd een minderjarige jongen uit Lelystad aangehouden voor betrokkenheid bij dit schietincident. Deze verdachte zit nog vast.

Explosie

Op 16 januari 2025 omstreeks 03.15 vond aan de Bakkenzuigerstraat een explosie plaats waarna er brand uitbrak in het pand. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Bij deze explosie zijn geen gewonden gevallen, maar was wel flinke schade ontstaan aan het bedrijfspand. De exacte schade is op dit moment onbekend.

Link

De politie is een onderzoek gestart, maar tast in het duister over de achtergrond van de drie incidenten. Wel gaat ze uit van een verband tussen de aanslagen. De recherche wil graag weten wie de schutters zijn en zoekt naar getuigen en/of mensen die meer weten.