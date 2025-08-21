Politie zoekt naar dader van moord op meisje in Duivendrecht

Beeld: de politie doet onderzoek bij de plaats delict in Duivendrecht (foto: MediaTV)

Aangetroffen

In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus werd langs de berm van het water aan de Holterbergweg in Duivendrecht een overleden meisje aangetroffen. Het 17-jarige slachtoffer uit Abcoude bleek door ernstig geweld om het leven te zijn gekomen.

De politie laat weten dat het onderzoeksteam dringend op zoek is naar meer informatie over haar dood en wat daar mogelijk aan vooraf is gegaan.

Inmiddels is duidelijk dat het meisje vanaf de binnenstad van Amsterdam richting Abcoude is gefietst, meldt de politie in een bericht. Ze roept mensen op die haar hebben gezien, of mogelijk hebben vastgelegd op beeld, zich te melden.

Aangevallen

Het meisje was uit geweest met vrienden in de omgeving van het Leidseplein. Rond 03.30 is zij vertrokken en alleen op haar fiets richting haar huis in Abcoude gefietst. Zij is op haar route naar huis in ieder geval over de Holterbergweg gegaan en daar aangevallen.

Agenten vonden haar daar kort na 04.00 ’s nachts.

De route die het omgebrachte meisje (biij benadering) aflegde (beeld: politie)

Gezien

De politie is op zoek naar mensen die de jonge vrouw mogelijk hebben gezien op haar weg naar huis. Over de precieze route van het slachtoffer kan op dit moment niet meer informatie worden gedeeld, geeft ze aan.

Om mensen toch richting te geven bij het nagaan of ze mogelijk meer weten, deelt de politie wel een signalement van het meisje en haar fiets.

Over het slachtoffer: het gaat om een meisje van 17 jaar met een lichte huidskleur, met half lang, blond haar. Ze droeg een lichtgrijze hoodie, een lichtgrijze broek en zwarte Adidas-gympen. Ze had een rode handtas bij haar, aan het stuur van haar fiets. Die fiets was een elektrische mannenfiets van het merk Cowboy, met een lichtgrijs frame.

Het onderzoeksteam van de politie gaat ervan uit dat er in deze zaak sprake is van één dader en houdt er op basis van het onderzoek rekening mee dat deze persoon mogelijk zelf ook in het bezit was van een fiets.

Zedendelict

De politie houdt op het moment rekening met twee aparte scenario’s tussen de dood van het 17-jarige meisje dat vandaag is gevonden en het zedendelict dat vorige week plaatsvond aan de Weesperzijde. Het gaat volgens een woordvoerder van de politie nog om twee aparte onderzoeken, met twee aparte onderzoeksteams.

Dat meldt ze aan de lokale nieuwszender AT5:

‘Twee ernstige incidenten in korte tijd, maar het is goed om te weten dat we dat op dit moment nog aanvliegen als twee aparte onderzoeken’, aldus Marijke Stor, woordvoerder van Politie Amsterdam. ‘Het wordt ook door twee aparte onderzoeksteams gedraaid, die uiteraard wel contact met elkaar hebben. Mocht het zo zijn dat wij aanwijzingen krijgen dat er een verband is, dan gaan ze daar uiteraard mee verder. Die indicatie hebben we op dit moment nog niet.’

De locaties van de twee incidenten aan de Weesperzijde en de Holterbergerweg zijn niet ver van elkaar verwijderd.