Politie zoekt naar vermiste man uit Apeldoorn

In het onderzoek naar een vermiste man uit Apeldoorn is de politie woensdag een woning in Deventer aan het doorzoeken. De 29-jarige Ercan Öztürk vertrok op zondag 28 maart 2021 rond 16.00 vanuit zijn huis in de omgeving van het Zuiderpark in Apeldoorn. De politie vermoedt dat hij in een lichtblauwe Volkswagen Polo is gestapt en in de richting van Deventer is gereden. Het is onduidelijk of hij daar is aangekomen.

Tip

Zes dagen na zijn verdwijning heeft de politie onderzoek gedaan in een woning aan de Lebuïnuslaan in Deventer. Dat leverde niets op. Afgelopen maandag is er door het onderzoeksteam de hele dag gezocht in een bosperceel in Schalkhaar, naar aanleiding van een anonieme tip. Die zoektocht heeft ook niets opgeleverd.

Sporen

Woensdag wordt er gezocht in een huis aan de Zevenbergenstraat in Deventer. Volgens de politie zijn er mogelijk relevante sporen in deze woning. Deze eventuele sporen kunnen te maken hebben met de vermiste Öztürk.