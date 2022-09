Politie zoekt plofkrakers die Audi RS3 achterlieten (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van verdachten van plofkraken die in april van dit jaar zijn aangehouden. Ze zijn nu gekoppeld aan één plofkraak in Duitsland maar de politie zei in Opsporing Verzocht dat de groep vermoedelijk meerdere plofkraken heeft gedaan. Eén verdachte is aangehouden, er zijn er in ieder geval twee voortvluchtig. De zaak werd nog niet eerder naar buiten gebracht.

Eindhoven

De eigenaar van een Duits autoverhuurbedrijf kreeg in de nacht van 1 op 2 april 2022 de melding dat een auto van het bedrijf was buitgemaakt door middel van ‘carjacking’. Dat was gebeurd in Kerkrade. De betreffende Audi RS3 reed inmiddels in de omgeving Eindhoven. Dezelfde auto was eerder die nacht gebruikt door drie verdachten van een mislukte plofkraak in het Duitse Herzogenrath, niet ver van Kerkrade.

A27

De verdachten in de RS3 wisten die nacht enige tijd te ontkomen aan politiewagens en de politiehelikopter maar de RS3 werd op zeker moment in de ochtend van 2 april langs snelweg A27 tussen Hilversum en Utrecht achtergelaten. Twee van de verdachten ontkwamen rennend. De derde werd aangehouden. Afgaande op de GPS-data van de Audi RS3 die op die ochtend in beslag werd genomen trekt de politie de conclusie dat de betrokkenen zich meestal ophielden in de regio Utrecht.

De politie denkt dat de dadergroep meerdere plofkraken op het geweten heeft.

Ook verdachte

Opmerkelijk genoeg is het slachtoffer van de carjacking in Kerkrade zelf ook verdachte in het onderzoek. De politie denkt dat hij met de drie anderen naar Herzogenrath in Duitsland is gereden en dat daar ruzie ontstond.

De auto in Kerkrade gestolen auto is tot aan de inbeslagname ook nog gezien in onder meer Maastricht en Heerlen.