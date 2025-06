17 kogelgaten in raam na beschieting woning Amsterdam-Osdorp

Rond 01.10 bellen buurtbewoners van de Domela Nieuwenhuisstraat naar de meldkamer van de politie omdat een woning in hun straat zojuist is beschoten. Als agenten ter plaatse komen, vangen ze de bewoners van de beschoten woning op en blijkt er diverse keren op hun woning te zijn geschoten. Op het moment van de beschieting lagen de bewoners te slapen. In het raam zijn zeker zeventien kogelgaten te zien.

Sporen veiliggesteld

De verdachte is na de beschieting in de richting van de Jan van Zutphenstraat gevlucht. Agenten zoeken nog in de omgeving, maar treffen niemand meer aan. De recherche en medewerkers van Forensische Opsporing hebben in en om de woning onderzoek gedaan en sporen veiliggesteld.

De recherche doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen en beelden, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcams in nabij geparkeerde voertuigen.

Zwart mondmasker

De politie is op zoek naar een jongen van 1.80 meter lang. Hij droeg een zwarte jas met capuchon op zijn hoofd, zwarte broek, zwarte schoenen, een zwarte buff voor zijn mond (mondmasker) en rode rugtas.