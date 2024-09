Politie zoekt schutters schietpartij in Schiedam

Beeld: de politie aanwezig na de schietpartij in Schiedam (foto JB Media)

Vuurwapen

Maandagmiddag is er een schietpartij gemeld op de Strijensestraat in Schiedam. Daar openden drie mannen het vuur op een groene auto, melde de politie rond 16.30. De bestuurder en een bijrijder gingen ervandoor, maar werden later ongedeerd aangetroffen. Naar de verdachten wordt gezocht.

Sporen

De politie spreekt ook over hulzen die zouden zijn aangetroffen. Op straat staan pionnen en er ligt een moersleutel. Veel agenten zijn ter plaatse en er vliegt een politiehelikopter. Er is een plaats delict gemaakt.