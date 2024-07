‘Politie zoekt Spaanse Rotterdammer voor moordaanslag Spaanse politicus’

Connect on Linked in

De Rotterdamse Spanjaard Sami B. speelde volgens de Spaanse politie een belangrijke rol bij de uitvoering van de mislukte moordaanslag op de Spaanse politicus Alejandro Vidal-Quadras, vorig jaar in Madrid. Het Algemeen Dagblad schrijft in een reconstructie van de aanslag dat B. momenteel internationaal wordt gezocht.

Iran

Na de aanslag op 9 november 2023 wist de zwaargewonde Vidal-Quadras (79) nog in zijn telefoon de letters “Iran” te tikken. De rechtse politicus maakte zich sterk voor de oppositie in het land. De recherche in Spanje gaat ervan uit dat een Iraanse geheime dienst de huurmoord had uitgezet in het criminele milieu. De AIVD maakte eerder bekend Iran te verdenken van plegen en plannen van aanslagen op Iraniërs in Nederland.

Haarlem

De 38-jarige Tunesiër Mehrez A. zou op Vidal-Quadras hebben geschoten. Hij werd begin juni aangehouden in Haarlem.

De Spaanse opsporingsdiensten denken dat een Nederlands stel een cruciale rol heeft gespeeld bij de aanslag: Sami B. (26) en zijn ex-vriendin “Chy” K. (27), die al eind april in Den Bosch is aangehouden. Mogelijk is deze vrouw zonder dat ze het wist in door B. in de zaak betrokken geraakt.

B. is geboren in Palma de Mallorca, maar bracht een groot deel van leven door in de Rijnmond. Bij politie en justitie daar was hij bekend in verband met kleinere strafbare feiten, onder meer vuurwapenbezit.

Lanjarón

Drie weken voor de aanslag was Sami B. in het Zuid-Spaanse kuuroord Lanjarón. Daar zou hij de vermeende schutter Mehrez A. en nog een medeverdachte hebben ontmoet. Volgens de Spaanse politie is de uitvoering van de aanslag daar nader uitgewerkt.

Sami B. maakte vervolgens met zijn vriendin een tripje naar Madrid, de politie denkt dat dit een verkenning was.

Ook zou B. geld hebben overgemaakt voor de aanschaf van technische apparatuur om het doelwit in de gaten te houden.

Voor de rechtbank in Amsterdam heeft Chy K. in haar overleveringszaak zaak ontkend te hebben geweten van de aanslag. Ze zegt te zijn gebruikt door B..

In totaal zijn zes verdachten opgepakt in het onderzoek.

