Politie zoekt tieners na explosie bij leegstaande woning in Almere

Brandalarm Rond 19.45 ging het brandalarm af bij de leegstaande woning aan de Max Planckstraat. De brandweer kwam ter plaatse, maar er bleek geen sprake van brand. Niemand raakte gewond. Uit onderzoek van de politie blijkt dat er een explosie had plaatsgevonden nadat er zwaar vuurwerk werd afgestoken bij de voordeur.



De politie doet onderzoek naar de explosie. Daarbij is met getuigen gesproken die rond het tijdstip van de aanslag twee personen weg zagen rennen in de buurt van het pand, in de richting van de Nobelstraat.

Signalement

De twee verdachten hebben volgens de getuigen het volgende signalement. De ene jongen van ongeveer 16 jaar is rond 1.70/1.75 meter lang en heeft een bloempotkapsel, hij droeg een zwarte broek, zwart vest, wit T-shirt, gezichtsbedekking en zwarte schoenen.



De andere jongen van ongeveer 16 jaar is rond 1.80/1.85 meter lang, hij droeg een zwarte broek, zwart vest, wit T-shirt en bril.



Over een motief voor de explosie is nog niets bekend.