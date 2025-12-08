Politie zoekt tweetal na plofkraak bij juwelier in Krommenie

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Bij aankomst troffen hulpdiensten een vernield raam aan de voorzijde van de juwelier aan. Opvallend was dat er een draad vanaf het kapotte raam naar buiten liep, wat erop wijst dat er vermoedelijk explosief materiaal is gebruikt om de ruit te forceren. Door de kracht van de explosie zijn ook meerdere ramen van omliggende panden gesneuveld.

TEV

De omgeving werd afgezet en bovengelegen woningen zijn voor korte tijd ontruimd. Het Team Explosieven Veiligheid (TEV) was ter plaatse om onderzoek te doen. De Forensische Opsporing doet vandaag sporenonderzoek. Ook wordt er buurtonderzoek verricht.

Politiehelikopter

Het is nog onduidelijk of de daders buit hebben gemaakt. Een politiehelikopter heeft in de nacht meegezocht naar mogelijke verdachten. De politie roept getuigen of mensen met camerabeelden uit de omgeving op zich te melden.

De politie is op zoek naar twee verdachten. Het gaat om twee mannen die zwarte regenpakken droegen, ze hadden hoofdlampjes op en één van hen droeg een zwarte bivakmuts. Het tweetal vluchtte op een zwarte scooter met windscherm.