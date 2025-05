1 mei 2025

Politieacties tegen drugsmisdaad leiden juist tot meer geweld

Uit recent Brits onderzoek blijkt dat politieacties tegen drugs vaak juist zorgen voor meer geweld. Het gaat dan om invallen, arrestaties van bendeleiders, of grote drugsvangsten. Wat wel lijkt te werken, is een eerdere waarschuwing aan criminelen over hun strafbare feiten, en meer aanwezigheid van politie in wijken met meer misdaad, en samwerking met de bewoners daar.