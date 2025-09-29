 Meteen naar de content
29 september 2025

Politieambtenaar Drenthe aangehouden om schenden ambtsgeheim

Een 37-jarige politiemedewerker uit de gemeente Coevorden is maandag aangehouden vanwege schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De Rijksrecherche doet onderzoek.

Laatste Nieuws

Het onderzoek richt zich volgens het Openbaar Ministerie met name op het oneigenlijk gebruik door de verdachte van het politie-systeem.

De vrouw is werkzaam bij de politie in Drenthe en wordt verhoord. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche beslist de officier van justitie of de verdachte op enig moment zal worden gedagvaard.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.