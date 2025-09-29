Politieambtenaar Drenthe aangehouden om schenden ambtsgeheim

Het onderzoek richt zich volgens het Openbaar Ministerie met name op het oneigenlijk gebruik door de verdachte van het politie-systeem.

De vrouw is werkzaam bij de politie in Drenthe en wordt verhoord. Op basis van het onderzoek van de Rijksrecherche beslist de officier van justitie of de verdachte op enig moment zal worden gedagvaard.