20 juli 2025

Politieman vrijgesproken van meineed (UPDATE)

De rechtbank Den Haag heeft een 39-jarige politieman uit Rotterdam vrijgesproken van het opzettelijk opmaken van een onjuist proces-verbaal, en het plegen van meineed. De politieman heeft wel onjuiste passages in een proces-verbaal vermeld, maar de rechtbank ziet geen opzet en sluit niet uit dat de agent te goeder trouw was. Het proces-verbaal ging over een dreigende sfeer tijdens een controle op straat van een groep mannen en een arrestatie.