23 juli 2025

Politiemedewerker in Oost-Nederland aangehouden om corruptieverdenking

Een man of vrouw die in dienst is bij de politie Oost-Nederland is deze week aangehouden op verdenking van computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, het plegen van meineed en valsheid in geschrifte. Dat meldt de politie woensdag. In opdracht van het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de medewerker, wat heeft geleid tot de aanhouding.