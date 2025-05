Politiepantserwagen ramt drugslab in Vlaardingen | Drie personen aangehouden

Beeld: de gepantserde vrachtwagen tijdens de inval (foto JBMedia)

Volle vaart

Het is even voor 00.30, in de nacht van woensdag op donderdag, als een zwaar gepantserde vrachtwagen, een zogeheten BearCat, halverwege de straat een bocht maakt en met volle vaart door het toegangshek rijdt van een bedrijfsverzamelcomplex aan de 5de Industriestraat in Vlaardingen.

Inval

De leden van de speciale eenheid vallen één van de loodsen op het terrein binnen, zij dragen tijdens de inval een gasmasker. Ook wordt er gebruik gemaakt van een diensthond en hangt er een drone met zoeklichten boven het complex.

In het pand worden tenminste drie mannen aangehouden. Zij zijn geblinddoekt door agenten afgevoerd, meldt een 112-verslaggever.

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), de Forensische Opsporing (FO) en tactisch rechercheurs hebben langere tijd onderzoek gedaan in het bedrijfspand. Het LFO komt vaak ter plekke als een drugslab is ontdekt.

Attributen

In het gebouw zijn chemicaliën aangetroffen. Deze zijn door een gespecialiseerd bedrijf op een veilige wijze afgevoerd. Ook zijn er meerdere attributen, waaronder een weegschaal, aangetroffen die vaker worden aangetroffen in drugslabs. De politie kan op dit moment nog niets kwijt over het onderzoek.