28 oktober 2024

‘Polletje’ werd zelf vermoord na een leven vol geweld

De naam van Martin “Polletje” van de Pol zal altijd verbonden blijven aan een van de spectaculairste shoot-outs in de Nederlandse misdaadgeschiedenis, de Club Esther-moorden in een bordeel in Haarlem. In 2021 kwam hij zelf aan de beurt.