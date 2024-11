Portiek doorzeefd met kogels in Rotterdam-West

Automatisch vuurwapen De beschieting vond rond 02.30 plaats. In het pand zijn meerdere kogelgaten te zien. De politie meldt dat er waarschijnlijk met een automatisch vuurwapen is geschoten. Naast de portiek liep ook het trappenhuis schade op.

Verdachte

Op camerabeelden heeft de politie een verdachte weg zien rennen. Deze persoon had donkere kleding aan en een capuchon op. De politie doet onderzoek en spreekt daarbij met getuigen. Ook wordt sporenonderzoek verricht en worden camerabeelden bekeken, waaruit blijkt dat er mensen getuigen waren van het schietincident.

Over een motief voor de beschieting is nog niets bekend.

Handgranaat

In februari 2022 raakte een man zwaargewond toen in een woning aan het Piet Paaltjensplein in Rotterdam-Delfshaven een handgranaat ontplofte. Het explosief werd van buiten naar binnen gegooid. In oktober vorig jaar werd de toen 31-jarige Brahim Z. door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van het gooien van een handgranaat in de bewuste woning en de beschuldiging dat hij bedrijfspanden zou hebben beschoten. Er was zeventien jaar cel tegen hem geëist.