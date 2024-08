‘Portugese politie pakt in twee operaties 6,6 ton cocaïne’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De gerechtelijke politie in Portugal heeft deze week meer dan 3600 kilo cocaïne onderschept en drie personen gearresteerd. In hetzelfde onderzoek was in juni al bijna 3 ton gepakt.

Sojameel

De 3600 kilo cocaïne werd aangetroffen in een loods in een centraal deel van Portugal. De drugs was verstopt in een lading sojameel die in een container was aangevoerd. Er zijn daarbij drie Portugezen opgepakt.

Niet de eindbestemming

In juni werd bijna drie ton aan cocaïne gevonden in een loods in de regio Lissabon. Dat gebeurde bij een bedrijf dat legaal verschillende containers met fruit uit een Latijns-Amerikaans land had geïmporteerd. Het bedrijf was volgens de Portugeze politie niet op de hoogte van de smokkel.

Volgens een woordvoerder van de Portugese politie was Portugal niet de eindbestemming van de in beslag genomen drugs.