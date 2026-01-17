 Meteen naar de content
17 januari 2026

Primeur op Sint Maarten: vrijspraak voor moord in procesafspraak

Voor het eerst is in het Caraïbisch deel van het Koninkrijk een strafzaak afgedaan op basis van procesafspraken. Het gaat bovendien om een vrijspraak in een strafzaak waarin uitzonderlijk zwaar geweld is gepleegd: de dodelijke schietpartij in de Togo-24-zaak. Die draait verder om (meervoudige) poging tot moord, voorbereiding van moord en illegaal vuurwapenbezit. Het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft deze week in een vonnis de afspraken tussen advocaat en Openbaar Ministerie goedgekeurd.

Plus

Cay Bay

Op 18 september 2024 werd in de wijk Cay Bay op Sint Maarten met automatische vuurwapens geschoten en kwam één persoon om het leven, een andere raaken gewond. Het onderzoek richtte zich op meerdere verdachten en twee gewelddadige criminele organisaties, die elkaar met vuurwapens bestookten. Maar het bewijs bleek complex en moeilijk rond te krijgen.

