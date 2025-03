Proces mega-goudroof van start, voortvluchtige hoofdverdachten in Dubai

Regiezitting Komende vrijdag vindt in de zaak een zogenoemde regiezitting plaats. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, maar tijdens de zitting zal de stand van het onderzoek worden besproken en komen de onderzoekswensen van de verdediging aan bod.

Zeer complex

Het Openbaar Ministerie meldt maandag dat het onderzoek naar de goudroof ‘zeer complex’ is en dat het onderzoek naar de zaak daarom zo lang duurt. De twee hoofdverdachten, Tjeerd K. en Thomas B. uit oorspronkelijk Venlo, voormalig bestuurders van kluisverhuurbedrijf Safe Deposit Nederland (SDN) aan de Coolsingel, vertrokken in januari 2019 al naar Dubai en zijn sindsdien voortvluchtig. Zij zullen hoogstwaarschijnlijk ook niet aanwezig zijn bij de regiezitting van 21 maart. Tegen de twee werd al in 2020 een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd.

40 miljoen

De zaak betreft een van de grootste kluisroven uit de Nederlandse geschiedenis. In december 2019 werd bekend dat er voor ongeveer 40 miljoen euro aan goud(staven) gestolen waren uit een kluis van SDN in Rotterdam. De eigenaren van SDN zaten toen al lang en breed in Dubai.

Het onderzoek richtte zich met name op de bedrijven TOV Hazel en Safe Deposit Nederland. TOV Hazel deed onder meer de aankoop van edelmetalen voor vermogende klanten. Safe Deposit Nederland was verantwoordelijk voor de opslag van onder meer die aankopen.

Inside job

Omdat er geen sporen van braak zijn aangetroffen, gaat de politie uit van een inside job. Het edelmetaal zou in de kluis zijn vervangen door andere materialen. Volgens justitie beschikten de twee hoofdverdachten over extra toegangspasjes tot de zwaarbewaakte kluizen. Het edelmetaal had destijds een waarde van ongeveer 40 miljoen euro. Door de gestegen goudprijs is dat inmiddels opgelopen tot 100 miljoen euro.

Het is politie en justitie niet bekend waar het goud is. Naar het goud en de daarmee mogelijk gedane investeringen wordt nog steeds onderzoek gedaan. De politie roept mensen die hier mogelijk informatie over hebben op om dat te melden.

Geseponeerd

In het onderzoek werden tot op heden twee verdachten aangehouden. Begin maart 2020 arresteerde de politie een man die volgens justitie één van de helpers bij de goudroof zou zijn geweest. Op 17 december 2019 werd Ron Schouten (toenmalig bestuurder van TOV Hazel) aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de goudroof. Hij werd kort na zijn arrestatie vrijgelaten, maar bleef verdachte in het onderzoek. Het Openbaar Ministerie seponeerde zijn zaak in augustus 2020. Uit politieonderzoek blijkt dat hij onschuldig is.