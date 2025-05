Procesafspraken: geen 5,5 jaar maar ruim 3,5 jaar cel voor bezit bijna 600 kilo MDMA

(Beeld ter illustratie)

Bij een inval in de woning van de verdachte werd op 10 oktober vorig jaar 596 kilo MDMA, 36 kilo amfetamine en een pistool (Beretta M9 U.S. Marine Corps) aangetroffen en in beslag genomen.

De rechtbank zou evenals het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 66 maanden en een geldboete van 20.000 euro passend en geboden achten, maar doordat de verdachte en het OM procesafspraken hebben gemaakt in de strafzaak, eiste het OM in plaats van 66 maanden 44 maanden cel.

Tijdswinst

Een matiging van de straf is volgens de rechtbank in dit geval gerechtvaardigd, omdat de verdachte heeft meegewerkt aan een procedure die uiteindelijk tot efficiëntere rechtspleging heeft geleid. De rechtbank: ‘De behandeling van de strafzaak tijdens het onderzoek ter zitting is voortvarend verlopen, nu als gevolg van de procesafspraken geen inhoudelijke verweren zijn gevoerd. Bovendien wordt door naleving van de overeenkomst een hoger beroep voorkomen. Dit levert tijdswinst op en bespaart kostbare zittingscapaciteit.’

Essentiële schakel

Hoewel de rechtbank conform de procesafspraken tot een mildere straf komt, gaat de rechtbank niet voorbij aan het feit dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan ‘ernstige feiten’ en een ‘essentiële schakel’ was binnen de drugshandel.

‘Het is algemeen bekend dat harddrugs middelen zijn die voor gebruikers sterk verslavend zijn en ernstige schade toebrengen aan de gezondheid van de gebruikers’, aldus de rechtbank in het vonnis. ‘De grootschalige productie, handel en consumptie van harddrugs veroorzaken regelmatig overlast of genereren andere vormen van criminaliteit. Met het opzettelijk aanwezig hebben van zo’n grote hoeveelheid zoals verdachte had in de garage grenzend aan zijn woning, is verdachte binnen de drugshandel een essentiële schakel geweest en heeft hij hieraan een wezenlijke bijdrage geleverd. Het voorhanden hebben van een wapen draagt daar zeker aan bij. Het betreffen dus ernstige feiten.’

Procesafspraken

Om te komen tot een efficiënte en effectieve afdoening van strafzaken maakt het OM met sommige verdachten afspraken over de wijze waarop een proces wordt afgedaan. Het komt erop neer dat het OM een iets lagere celstraf eist en de verdediging minder verweren voert. De afspraken moeten wel recht doen aan de ernst van de strafbare feiten, en de rechter beoordeelt altijd zelfstandig of er voldoende bewijs is en welke straf daarbij hoort. De rechter is dus niet gebonden aan de afspraken.