Procesafspraken zijn geen zwaktebod (COLUMN)

Laat ik beginnen met wat ik niet kan bevestigen. Ik kan niet bevestigen dat het digitale bewijs waarover nu wordt geprocedeerd uiteindelijk in brede zin onbruikbaar zal worden verklaard. Dat is onzeker. Er zijn signalen, vragen en procedures, maar geen definitief eindstation. Wie vandaag adviseert alsof een algehele bewijsuitsluiting vaststaat, speculeert. Dat mag, maar dan moet het zo worden benoemd.

Procesafspraken moeten worden beoordeeld vanuit het perspectief van de individuele verdachte, niet vanuit het ideaalbeeld van een strategische rechtsstrijd die mogelijk pas over jaren tot resultaat leidt. Strafzaken worden niet gevoerd in een academisch vacuüm. Ze worden gevoerd tegen de achtergrond van voorlopige hechtenis, persoonlijke omstandigheden, bewijsrisico’s en de tijd die een procedure vergt.

Een eerste voordeel is voorspelbaarheid. Een procesafspraak biedt duidelijkheid over de strafmaat en vaak ook over de financiële afdoening. Die zekerheid heeft waarde. Zeker voor verdachten die vastzitten, een gezin hebben, een bedrijf verliezen of simpelweg niet jaren in onzekerheid willen leven. Dat is geen zwakte. Dat is een legitieme afweging.

Een tweede voordeel is risicobeheersing. Procederen op principiële gronden kan lonen, maar het kan ook mislukken. Niet elke rechtbank volgt dezelfde lijn. Niet elke zaak is identiek. Wie doorprocedeert, loopt het risico op een aanzienlijk hogere straf en een zwaardere ontneming dan wat in een procesafspraak wordt vastgelegd. Dat risico is reëel. Het is niet eerlijk om dat te bagatelliseren.

Een derde voordeel is proportionaliteit. In veel dossiers staat meer vast dan alleen het digitale bewijs. Er zijn observaties, verklaringen, geldstromen of andere objectieve gegevens. Ik kan niet bevestigen dat al die zaken volledig zouden instorten als één bewijsbron wegvalt. Soms blijft er genoeg over voor een veroordeling. In zulke gevallen kan een procesafspraak juist voorkomen dat een verdachte het volle pond krijgt.

Dan het verwijt dat procesafspraken vooral het Openbaar Ministerie en de advocaat zouden dienen. Dat beeld is onjuist en te zwart-wit. Ja, het OM heeft belang bij efficiëntie. Maar efficiëntie is geen vies woord als de uitkomst redelijk is en door de rechter wordt getoetst. Een advocaat die een procesafspraak adviseert, hoeft niet per definitie minder werk te verrichten of minder betrokken te zijn. Integendeel. Een goede procesafspraak vergt gedegen dossierkennis, onderhandelingsvaardigheid en een scherpe inschatting van kansen en risico’s. Dat is vakmanschap, geen gemakzucht. De advocaat is soms juist een dief van de eigen portemonnee door akkoord te gaan met procesafspraken, want wat wordt voorkomen is het horen van getuigen, de vele zittingen, een eventueel hoger beroep, cassatie et cetera. Er worden in vele zaken voor de cliënt gunstige procesafspraken gemaakt door professionele advocaten die het dossier goed kennen en samen met de cliënt tot deze weloverwogen keuze komen, terwijl de advocaat vaak voor het principe liever had doorgeprocedeerd. Daarbij geldt dat zowel procederen als het maken van procesafspraken financiële consequenties kent, voor alle betrokkenen. Die realiteit mag worden benoemd, maar mag nooit doorslaggevend zijn. Het uitgangspunt moet steeds zijn wat, gegeven het dossier en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt, de verstandigste keuze is.

Bij procesafspraken vindt wel degelijk rechterlijke toetsing plaats, en die toetsing is ook noodzakelijk om de afspraak in een vonnis te kunnen verwerken.

Dat neemt niet weg dat de intensiteit van die toetsing beperkter kan zijn dan in een volledig uitgeprocedeerde zaak en dat discussie mogelijk blijft over de vraag of in een concreet geval daadwerkelijk aan alle eisen van artikel 6 EVRM is voldaan. Maar het bestaan van rechterlijke toetsing als zodanig staat niet ter discussie.

Het is ook onjuist om te suggereren dat wachten altijd kosteloos is. Wachten kan betekenen dat voorlopige hechtenis voortduurt. Dat schorsingen worden geweigerd. Dat druk toeneemt. Dat getuigen verdwijnen of herinneringen vervagen in het nadeel van de verdediging. Tijd werkt niet automatisch in het voordeel van de verdachte.

Betekent dit dat procesafspraken altijd verstandig zijn? Nee. Absoluut niet. Er zijn zaken waarin doorprocederen logisch is, principieel of strategisch. Er zijn cliënten die dat willen en kunnen. Maar er zijn net zo goed zaken waarin een procesafspraak de meest humane en rationele uitweg is.

De kern is dit. Integriteit in de advocatuur zit niet in het altijd kiezen voor de strijd of het altijd wantrouwen van een deal. Integriteit zit in eerlijk adviseren over onzekerheden, kansen en risico’s, zonder romantiek en zonder angst. Wie dat doet, kan met recht tot de conclusie komen dat een procesafspraak soms geen dure blunder is, maar een verstandige keuze.

Mark Teurlings is strafadvocaat

