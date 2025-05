Productielocatie voor drugs ontdekt na woningbrand in Almere

In één van de woningen in het appartementencomplex was rond 05.00 brand ontstaan. Door de brand moesten meerdere woningen ontruimd worden. Nadat de brand snel onder controle was, ontdekte de brandweer in de woning mogelijk drugsgerelateerde goederen.

Bewoners weer terug

De bewoners van wie de woningen waren ontruimd konden na het testen door de brandweer op giftige stoffen weer hun woning in. De politie werd ingeschakeld en deed onderzoek in de woning. Het lijkt er volgens de politie op dat in de woning een productielocatie was voor drugs. Om wat voor soort drugs het gaat, is nog onduidelijk.

Alle goederen zijn in beslag genomen voor onderzoek en worden erna vernietigd. De politie doet verder onderzoek naar de situatie en de oorzaak van de brand. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.