Productielocatie voor “zombiedrug” flakka aangetroffen in Roosendaal

De politie meldt dat de productielocatie niet in gebruik was. Wel zijn er chemicaliën en attributen aangetroffen om flakka mee te maken. Er volgt een bestuurlijke rapportage, waarna de gemeente besluit om de woning te sluiten.

Zwaar verslavend

Flakka is een zwaar verslavende en gevaarlijke harddrug die vooral in de regio Zeeland-West-Brabant in opkomst is. Het gebruik van flakka, ook wel bekend als de “zombiedrug”, is jaren geleden vanuit de Verenigde Staten overgewaaid naar Nederland.

Flinke toename incidenten

Omroep WNL schreef vorig jaar dat er sprake was van een flinke toename qua incidenten van flakka-gebruikers. Het ging om 995 incidenten in 2023, ten opzichte van 614 incidenten in 2022. De Nederlandse politie rukte in 2023 gemiddeld bijna drie keer per dag uit, omdat flakka-gebruikers voor problemen zorgden, zoals vernielingen, overlast, inbraken, diefstal, steekpartijen of bijvoorbeeld aanrijdingen met mogelijk zelfs dodelijke afloop.

Onbegrepen gedrag

Freek Pecht, coördinator synthetische drugs Zeeland-West-Brabant, ziet de cijfers al sinds 2018 oplopen: ‘Het gaat om personen met onbegrepen gedrag die overlast veroorzaken. Dus mensen lopen op straat in de nacht – al dan niet naakt – en sluipen dan tuinen van omwonenden of bedrijfspanden binnen.’