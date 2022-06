Profvoetballer (26) krijgt celstraf voor geweldsexplosie in snoepwinkel Oss

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft maandag de 26-jarige Abdullah T. veroordeeld tot vier maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk. De in Turkije actieve profvoetballer maakte zich in juni 2021 schuldig aan een poging tot zware mishandeling en vernieling in snoepwinkel Jamin in Oss.

De in Oss geboren Abdullah T. van Somalische afkomst (en in het bezit van een Turks paspoort) was op 8 juni 2021 in de snoepwinkel waar hij een andere klant aanviel. Hij sloeg hem neer met zijn vuisten en toen het slachtoffer weerloos op de grond lag, schopte T. meerdere keren richting en tegen zijn hoofd.

Bewakingsbeelden

Volgens de officier van justitie was er sprake van een poging tot doodslag omdat de verdachte met schoenen aan hard tegen het hoofd van het slachtoffer zou hebben getrapt. Uit de camerabeelden blijkt volgens de rechtbank iets anders. Daarop zou te zien zijn dat het slachtoffer door Abdullah T. met zijn vuisten op het hoofd wordt geslagen.

Geen poging doodslag

Nadat een toevallige passant – een politieagent die geen dienst had – tussenbeide kwam, schopte de verdachte nog drie keer vol in de richting van het hoofd van het slachtoffer en raakte hem twee keer. Uit de beelden en een getuigenverklaring maakt de rechtbank echter op dat de verdachte op dat moment geen schoenen aan had. Volgens de rechtbank had de verdachte in juridische zin geen opzet op de dood van het slachtoffer en daarmee is geen sprake van een poging tot doodslag. Wel maakte T. zich schuldig aan een poging tot zware mishandeling. Ook vernielde hij een aantal spullen in de winkel.

Bewuste confrontatie

Bij de strafmaat houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte bewust de confrontatie met het slachtoffer aanging en dat hij hierbij fors geweld heeft gebruikt. Bovendien waren veel anderen, waaronder kinderen, ongewild getuige van de geweldsexplosie. Ook weegt mee dat de verdachte de schuld (deels) bij het slachtoffer blijft leggen, omdat hij door hem zou zijn geduwd en uitgescholden, terwijl dit door geen van de getuigen is gezien of gehoord.

Gevolgen strafzaak

Dat T. spijt heeft betuigd, ziet de rechtbank vooral als functionele spijt. Volgens de rechtbank lijkt hij zich niet oprecht te bekommeren om het slachtoffer, maar wekt hij vooral de indruk zich zorgen te maken over de gevolgen van deze strafzaak voor zijn eigen voetbalcarrière.

Schadevergoeding

Al met al vindt de rechtbank een deels onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats. Dit laatste is om de verdachte ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout in gaat. Daarnaast moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim 1.600 euro.

Abdullah T. speelt op het vierde niveau in Turkije waar hij bij Karaman FK een contract heeft tot 30 juni 2022.