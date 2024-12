21 december 2024

‘Profvoetballer gearresteerd in België’

De 20-jarige profvoetballer Elie R. van De Graafschap is door de Belgische politie opgepakt wegens oplichting van een bejaarde vrouw. Het Nieuwsblad schrijft dat zijn aanhouding vorige week in Tremelo in Vlaams-Brabant is vrijdag door de raadkamer van de rechtbank in Leuven is bevestigd.