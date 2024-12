Profvoetballer mogelijk bedreigd vanwege ‘onderwereldconflict’

Brand

De woning van de 31-jarige Elvis Manu in Dordrecht werd eind november getroffen door een aanslag. Door de explosie ontstond brand in het woonhuis, schrijft De Telegraaf. Het vuur breidde zich via de voorgevel uit naar aangrenzende woningen. Ook bij een ander adres in Dordrecht, dat aan de speler wordt gelinkt, vond een ontploffing plaats.