‘Promes bij Ajax al gespot met onderwereldfiguren’

Beeld: Quincy Promes in een rap-video

Afstand

‘Ze komen soms uit hetzelfde milieu. Als je jeugdvrienden vervolgens in de criminaliteit terechtkomen, is het moeilijk om daar als voetballer afstand van te nemen’, zegt oud-rechercheur Arno van Leeuwen zaterdag op de website van het Algemeen Dagblad. Hij werkte 46 jaar bij de Amsterdamse politie en gaf jarenlang trainingen bij Ajax en de KNVB om spelers te waarschuwen voor criminele verleidingen.

Gespot

Een van de spelers die Van Leeuwen expliciet waarschuwde, is Quincy Promes. In zijn tijd bij Ajax werd hij door de recherche gespot in het bijzijn van onderwereldfiguren. In de krant: ‘We zeiden tegen hem: ‘Dat zijn lui die het doelwit van een liquidatie kunnen worden. En daar rijd jij mee rond. Als zij onder vuur worden genomen, zit jij ernaast in de auto.’

Dodenlijst

Van Leeuwens interesse werd gewekt toen een collega van hem in 2015 een gesprek had met een Amsterdamse crimineel die op een dodenlijst stond. Na het onderonsje reed de crimineel weg in een opvallende leaseauto. Van Leeuwen trok voor de zekerheid het kenteken na en ontdekte dat het ging om een Mercedes van een jeugdspeler van Ajax. ‘Dus ik dacht: laat ik al die andere leaseauto’s van Ajax ook eens door het systeem halen. Wat bleek? Die werden wel vaker uitgeleend aan criminelen.’

Beschoten

Zo ontdekt Van Leeuwen dat een van de Ajax-leaseauto’s zelfs was beschoten toen een voetballer de auto uitleende aan een vriend. ‘De kogels waren door de achterruit gegaan en in de achterkant van de bestuurdersstoel terechtgekomen’, vertelt hij aan het AD. ‘Door zijn auto uit te lenen brengt zo’n jongen zichzelf ook in gevaar. Dat was in de periode dat er veel vergisliquidaties plaatsvonden. We waren echt bang dat een van die voetballers iets zou overkomen.’

Quincy Promes werd in februari 2024 bij verstek tot zes jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de invoer van twee grote partijen cocaïne. Hij is door het gerechtshof in Amsterdam begin dit jaar ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn neef, die hij in diens been zou hebben gestoken tijdens een ruzie op een feest in juli 2020.