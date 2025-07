Promes blijft voorlopig vastzitten

Kinderen Zijn minderjarige kinderen wonen hier en ook zijn vermogen is in Nederland.

Het hof vindt echter dat er sprake is van vluchtgevaar. Promes stelde dit voorjaar in een interview dat hij terug wil naar Rusland om bij zijn club Spartak Moskou zijn voetbalcarrière wil voortzetten. Er is door de oorlog in Oekraïne momenteel geen juridische samenwerking tussen Nederland en Rusland

Ernstig geschokt

De oud-voetballer van Ajax en Oranje is veroordeeld voor cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef op een feest. Het hoger beroep in de zaken wordt gelijktijdig behandeld. Het hof vindt dat de zaken waarvoor Promes is veroordeeld zo ernstig zijn dat de Nederlandse rechtsorde door een schorsing van de hechtenis ernstig geschokt zou zijn.

Promes werd in juni uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten en is in Nederland gevangen gezet. Promes zie op de zitting in Amsterdam onschuldig te zijn.

De inhoudelijke behandeling van de zaak zal waarschijnlijk pas in 2026 worden voltooid.