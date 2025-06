‘Quincy Promes wil zich verantwoorden voor rechter in Nederland’

Zitting In het hoger beroep van voetballer Quincy Promes (33) dient dinsdag een voorbereidende zitting waarin hij het gerechtshof verzoekt om te kunnen terugkeren naar Nederland onder door hem voorgestelde voorwaarden en voorstellen. Promes en zijn advocaat Cem Polat vertellen over dit schorsingsverzoek in een gesprek met RTL Boulevard in Dubai.

Promes: ‘Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen. Er wordt ook al heel vaak gezegd dat ik op de vlucht ben, maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen.’

In het verzoek stelt Promes voor om de zittingen bij te wonen bij het hof. Ook zegt hij dat hij bereid is op een neer te vliegen op momenten dat justitie en het hof dat willen, om bijvoorbeeld lezingen aan jongeren te geven. De voorwaarde die hij stelt, is dat hij niet gearresteerd wordt en dus elke keer terug kan keren naar de club waar hij dan speelt.

Doorvoetballen

Promes zit in Dubai, waar hij afgelopen seizoen voetbalde. Daar loopt op verzoek van de Nederlandse justitie een uitleveringsproces. Als hij naar Nederland komt, zal hij direct worden aangehouden. Tegenover RTL Boulevard: ‘Ik wil me verantwoorden in Nederland en mijn carrière voortzetten. En dat ik bij wijze van een paar keer op en neer vlieg naar Nederland als ik word opgeroepen en dan dat ik gewoon kan doorvoetballen. Dat is wat ik wil.’

Hij zegt graag in de rechtszaal zijn verhaal te willen doen, terwijl dat eerder niet ging: ‘Ik had te maken met contractuele verplichtingen naar de club (Spartak Moskou, red.) toe. Toen ik erachter kwam dat mijn zaak liep in Nederland, was ik al uitlandig, dus voor mij was het lastig om die keuze te maken en naar Nederland af te reizen als ik contractuele verplichtingen heb.”

Schuldig

Tegenover RTL Boulevard wil Promes niet zeggen of hij zelf vindt dat hij schuldig is, en er ook geen vragen over beantwoorden. ‘Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen, op advies van mijn advocaat.’ Hij realiseert zich dat ook de hogere rechters hem een straf kunnen opleggen in een hoger beroep: ‘Als het allemaal afgelopen is, zal ik, wat het recht ook beslist, daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ik respecteer het rechtssysteem.’

De openbare pro forma-zitting bij het gerechtshof van Amsterdam is dinsdag.

Het exclusieve gesprek met Promes is maandagavond te zien op RTL 4. Een uitgebreide versie van het gesprek is dan te streamen bij Videoland