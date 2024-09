Raadsel: 3 ton cocaïne op weg naar Rusland of Afghanistan?

Connect on Linked in

De inbeslagname van drie ton cocaïne op de internationale luchthaven Maiquetía bij de Venezolaanse hoofdstad Caracas is vooralsnog een raadsel. Vaststaat dat de zending in een vliegtuig van een maatschappij in handen van de Venezolaanse staat op weg zou gaan naar Afghanistan, met een tussenstop in Rusland.

Onmogelijk

In het verregaand corrupte land geloven velen dat het onmogelijk is dat er geen betrokkenheid van hoge functionarissen van de krijgsmacht of de regering van president Nicolás Maduro bij de zending is geweest.

De vangst op zich is al een rariteit. Hoewel er door andere landen geregeld cocaïne die vanuit Colombia via Venezuela is verstuurd in beslag wordt genomen, komen grote cocaïnevangsten in Venezuela zelf nagenoeg niet voor.

Koffie

Volgens lokale media was de cocaïne verpakt in een zending met koffie van een bedrijf dat opereert in de grensregio met Colombia.

De controle van leger en politie langs de wegen in dat deel van land is intensief, omdat de Colombiaanse guerrillabeweging ELN in het gebied actief is. Als een dergelijke grote zending aan die controles is ontsnapt zou dat duiden op corruptie.

Er is een negental mensen gearresteerd rondom de vangst, maar die lijken geen eigenaar van de megazending cocaïne te zijn geweest.

Mogelijk is er sprake geweest van een machtsstrijd tussen criminele groepen binnen de Venezolaanse regering of militaire kringen.

Vrachtvliegtuig

Er was sprake van dat de directeur van staatsonderneming dat het vrachtvliegtuig in eigendom heeft, zou zijn gearresteerd, maar op X werd dat kort daarna door het bedrijf als ‘fake news’ afgedaan.

De vraag is verder of de cocaïne werkelijk naar Afghanistan op weg had moeten gaan, tenzij de Taliban in een geheime cocaïnehandel zijn gestapt. De Taliban hebben juist de afgelopen jaren de teelt van opium en de productie van heroïne sterk de kop ingedrukt.

Als de cocaïne voor de zeer lucratieve Aziatische markt bestemd was, dan ligt ook Rusland als overslagplaats voor de hand.

1,3 ton

De afgelopen jaren heeft internationaal politie-onderzoek uitgewezen dat met name Turkse criminelen bezig zijn geweest Venezolaanse cocaïne te exporteren naar Libanon.

Een van weinige grote vangsten van cocaïne in Venezuela werd ook gedaan op vliegveld Maiquetía bij Caracas, in 2013. Dat ging om cocaïne in koffers die naar Frankrijk op weg hadden moeten gaan in een vliegtuig van Air France.

Dat was een hoeveelheid van 1,3 ton. De zaak speelde in het roerige jaar dat in Venezuela dictator Hugo Chávez overleed.