Raadsheer mag niet meer deel uitmaken van hoger beroepszaak Marengo | Wapenzaak Nabil B. zit in de weg

Door Joost van der Wegen

Verschonen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft dit dinsdagmorgen bekendgemaakt. Het verzoek om de verschoning van een raadsheer (rechter bij het hof) is begin juni gedaan, nadat de verdediging van twee verdachten in het Marengo proces de raadsheer hadden gevraagd zich te verschonen. Zij deden dit omdat de raadsheer eerder deel uitmaakte van een zittingscombinatie aan het hof die geoordeeld heeft in een strafzaak tegen zowel een verdachte als kroongetuige Nabil B., in het onderzoek Marengo.

Wapenzaak

Het gaat allemaal om de eerdere inhoudelijke behandeling van een andere strafzaak tegen zowel verdachte als kroongetuige, die bekend staat als de ‘wapenzaak’. Door de verdediging van Said R. en Mohamed R. was aangevoerd dat de bewuste raadsheer eerder de kroongetuige in 2018 heeft berecht en veroordeeld voor het voorhanden hebben van vuurwapens.

Nabil B. liet zich in januari 2017 aanhouden met een wapen en ging diezelfde dag in het diepste geheim in gesprek met het Openbaar Ministerie om kroongetuige te worden. Deze wapenzaak was geen onderdeel van het Marengo-proces.

Geen reden

De betrokkenheid van de raadsheer bij die wapenzaak is wel relevant omdat in het Marengo-proces de vraag aan de orde komt of door het Openbaar Ministerie aan de kroongetuige is beloofd dat hij de opgelegde straf in de wapenzaak niet zou hoeven uit te zitten.

De raadsheer die nu een verschoningsverzoek heeft ingediend was aanwezig bij de behandeling van de wapenzaak die deels achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. Dat vormt naar het oordeel van de verschoningskamer een ‘objectieve omstandigheid die de schijn kan wekken dat het verzoeker aan onpartijdigheid ontbreekt’.

Het verzoek om verschoning is daarom toegewezen.

Omstandigheden

Het hof stel dat alleen het feit dat een rechter nu oordeelt in hoger beroep, terwijl hij eerder betrokken was bij een andere zaak tegen iemand die nú een medeverdachte is, niet genoeg is om te zeggen dat de zaak nu niet eerlijk verloopt. ‘Dit kan echter anders zijn als er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn die voldoende aanleiding geven om te denken dat een verdachte bang kan zijn dat de raadsheer naar hem vooringenomen is’, schrijft ze in een toelichting op de beslissing.

Nieuwe raadsheer

Het bestuur van het hof Amsterdam wijst binnenkort een raadsheer aan om deel te nemen aan de berechting van de zaken in het Marengo-proces. ‘Deze raadsheer zal vervolgens worden vrijgesteld opdat hij/zij zich gelijk en geheel kan richten op het zich eigen maken van de zaak.’

Welke gevolgen dat heeft voor het verdere verloop van het proces is nog niet bekend. Meer duidelijkheid hierover zal volgens het gerechtshof worden verwacht tijdens de eerstvolgende pro-formazitting die – in alle zaken – plaatsvindt op 2 september 2025.

Uit de beslissing van de verschoningskamer van het gerechtshof:

‘De verschoningskamer is van oordeel dat een zittingsrechter niet over meer en andere informatie mag beschikken dan de procespartijen. Dat is in strijd met de eisen die artikel 6 EVRM stelt aan de interne openbaarheid als onderdeel van het recht op een eerlijk proces. ‘Interne openbaarheid houdt in dat de procespartijen in elk geval tijdens het onderzoek ter terechtzitting alle processtukken kennen en ook dat voor een procespartij geen (op onderdelen) geheim proces plaatsvindt. Bovendien moet al het materiaal op basis waarvan de rechter beslist op de zitting zelf aan de orde komen. Informatie uit een andere zaak die deels met gesloten deuren (niet openbaar dus) heeft plaatsgevonden voldoet daaraan niet. Immers, wat toen is besproken staat niet in een proces-verbaal en de rechter mag daarover ook geen mededelingen doen.’