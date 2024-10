Ramkrakers slaan toe bij modezaak in Ravenstein

Rond 02.35 kwam een melding binnen bij de politie over een ramkraak met een auto bij een modezaak aan de Saksenweg. Agenten zijn ter plaatse gegaan bij en troffen een ravage aan. Er is veel schade aan het pand en de daders hebben ook buit gemaakt. Wat en hoeveel zij precies hebben meegenomen is volgens de politie nog onduidelijk, maar volgens bronnen zou er vooral dure mannenkleding zijn gestolen.