Rapper A$AP Rocky vrijgesproken van geweld en vuurwapenbezit (VIDEO)

Rihanna De zaak van de hiphopartiest en acteur, die bovendien al lange tijd de partner is van zangeres en zakenvrouw Rihanna, heeft veel publiciteit gehad. De twee hebben twee zoons, RZA (2 jaar) en Riot (1 jaar), die meerdere keen tijdens de zittingen aanwezig waren. Na afloop van het uitspreken van het woord ‘onschuldig’ sprong Rocky (echte naam Rakim Athelston Mayers) naar achteren dwars over de stoelen in de armen van Rihanna.

Losse flodders

Mayers heeft altijd beweerd dat het vuurwapen een rekwisiet was dat alleen losse flodders afvuurde. Hij zei dat hij het wapen had gekregen op de set van een muziekvideo en het bij zich droeg voor zijn veiligheid.

Rocky maakte op de avond van het incident ruzie met een vriend uit hun tijd op de middelbare school: Relli. De twee maken allebei deel uit van de A$AP Mob, een creatieve groep die ze als tieners in New York oprichtten. Relli heeft verklaard dat de vrinedschap op zeker moment verzuurde. Op het moment dat de twee elkaar tegen het lijf liepen op 6 november 2021, buiten bij een hotel in Hollywood, ontstond er direct een vechtpartij.

Knokkels

Relli verklaarde dat zijn knokkels werden geraakt door een kogel nadat Rocky naar zijn zeggen op hem had geschoten.

Een gezamenlijke vriend en lid van de A$AP Mob, A$AP Twelvyy, getuigde echter dat juist Relli de agressor was geweest en dat Rocky alleen een waarschuwingsschot afvuurde.

Twelvyy zei ook dat Rocky al maanden een alarmpistool bij zich droeg voor bescherming en dat het wapen alleen losse flodders afvuurde. Het incident werd gedeeltelijk vastgelegd door bewakingscamera’s.

De politie vond geen wapens of munitie op de plaats van het incident, hoewel Relli hulzen heeft overhandigd aan de politie, die hij naar eigen zeggen na het conflict had verzameld.

In april 2022 werden meerdere vuurwapens gevonden in het huis van de rapper, hij is in dat onderzoek niet vervolgd. In Zweden kreeg hij een voorwaardelijke straf voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij, in 2019.