Rapper en Grammy-winnaar Lil Durk langer vast voor huurmoord

Ook vijf medeverdachten van hiphopcollectief Only The Family (OTF) – dat Lil Durk oprichtte – zouden betrokken zijn geweest bij de moord op een vriend van Quando Rondo (echte naam Tyquian Bowman), in augustus 2022. De moord zou zijn uitgevoerd als wraak voor de moord op rapper King Von in 2020, waarbij Quando Rondo betrokken zou zijn geweest.

Leiders straatbende

Volgens de autoriteiten zouden de verdachten vliegtuigvluchten, huurauto’s en wapens hebben gekocht met creditcards van OTF en in opdracht van OTF geprobeerd hebben om Quando Rondo te vermoorden. Hierbij werd in augustus 2022 per ongeluk zijn neef Saviay’a Robinson a.k.a. Lul Pab vermoord. Quando Rondo was het daadwerkelijke doelwit, maar werd niet geraakt bij de schietpartij. Volgens de aanklagers is Quando Rondo een van de leiders van straatbende Rollin’ 60s Neighborhood Crips en houdt hij zich bezig met wiethandel. De FBI denkt dat Lil Durk de leider is van een rapcollectief OTF en een criminele straatbende, die zich bezighoudt met drugshandel, mishandeling en moord.

Voorarrest verlengd

Lil Durk werd donderdag opgepakt in Florida toen hij op het punt stond om vanaf Miami International Airport met een vliegtuig de Verenigde Staten te ontvluchten. Hij is door de FBI gearresteerd voor verhoor en zit momenteel vast in Browerd County, nabij de stad Miami. De rapper verscheen vrijdag in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida, die besliste dat hij voorlopig vast blijft zitten. Hij zal in de komende weken samen met de vijf medeverdachten worden voorgeleid in Los Angeles. De vijf medeverdachten van OTF werden opgepakt in Chicago.

Grammy

Het nieuws van zijn arrestatie komt amper een maand voor de geplande release van zijn nieuwe album Deep Thoughts op 22 november. Eerder dit jaar won Lil Durk een Grammy Award voor ‘Best Melodic Rap Performance’ voor zijn nummer All My Life, met J. Cole.