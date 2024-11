Rapper Young Thug op vrije voeten na gedeeltelijke schuldbekentenis

Volgens justitie was het platenlabel Young Stoner Life Records (YSL) van Young Thug een dekmantel voor een criminele organisatie die verantwoordelijk zou zijn voor ruim driekwart van de ‘gewelddadige misdaad’ in zijn woonplaats Atlanta. YSL staat tevens voor Young Slime Life, een criminele straatbende uit Atlanta die gelieerd is aan de nationale Bloods-bende.

900 dagen cel

Na een gedeeltelijke schuldbekentenis legde de rechtbank in Atlanta donderdag ruim 900 dagen celstraf op aan Young Thug, die net zo lang is als het voorarrest, met een proeftijd van vijftien jaar. Ook mag Williams tien jaar lang niet in Atlanta komen. Williams bekende schuldig te zijn aan wapenbezit en deelname aan criminele straatbendeactiviteiten, maar hij ontkende betrokken te zijn geweest bij afpersing en het leiden van een criminele straatbende.

Moeizaam proces

Young Thug werd in mei 2022 opgepakt samen met 27 medeverdachten, waaronder rapper Gunna (echte naam Sergio Kitchens). Ze worden verdacht van onder andere moord, mishandeling, autodiefstal en drugshandel. De zaak sleepte lang voort, omdat sommige verdachten overeenkomsten met justitie hadden gesloten.

Volgens de aanklacht hadden Young Thug en Gunna in 2017 handelshoeveelheden methamfetamine, hydrocodon en marihuana voorhanden. In 2018 zijn ze aangehouden in een auto waarin een flink wapenarsenaal werd vervoerd, waaronder een AK-47.