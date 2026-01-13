13 januari 2026
Ravage bij Amsterdamse reiswinkel na plofkraak
Dinsdagochtend vroeg is er een plofkraak geweest bij een kantoor van reisorganisatie TUI aan het Osdorperplein in Amsterdam-Osdorp. Door de explosie is een gevel van het pand grotendeels weggeslagen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen bij het incident.
(Beeld: Mizzle Media)
De daders hadden het waarschijnlijk voorzien op een geldautomaat die in de reiswinkel aanwezig was. Of er buit is gemaakt, is nog onbekend.
Getuigen hebben verklaard dat ze kort na de explosie met hoge snelheid een motor hebben zien wegrijden.