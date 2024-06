Ravage na explosie en brand bij eetcafé in Venlo

Connect on Linked in

Bij een pand aan de Alberdingk Thijmstraat in Venlo heeft donderdagnacht rond 04.00 een explosie plaatsgevonden. Daarbij is grote schade ontstaan aan het pand. Ook woedde er korte tijd brand. Er raakte niemand gewond.

Blerick

Omroep 1Limburg schrijft dat het gaat om een eetcafé aan de Alberdingk Thijmstraat in Blerick, een stadsdeel van Venlo. Door de klap werden de ramen uit de voorgevel er volledig uitgeblazen. De straat ligt bezaaid met glas. Ook de schade in het pand is enorm.

Brandweer

De brandweer haalde meerdere personen uit de woning boven het eetcafé. Niemand raakte gewond. De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis en worden tijdelijk elders opgevangen.

De politie doet onderzoek naar de explosie en is op zoek naar camerabeelden en getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Er is nog niemand aangehouden. Over een motief voor de ontploffing is nog niets bekend.