28 juni 2025

Reality-ster in Australië verdacht van vermoorden en onthoofden vriend | Vertoonde al langer verward gedrag

Een Australische reality-ster is in dat land vorige week aangehouden, omdat zij ervan wordt verdacht haar vriend te hebben vermoord. De 34-jarige Tamika Chesser zou haar vriend Julian Story (39) zelfs hebben onthoofd. De politie is nog steeds op zoek naar dat hoofd, zodat de familie Story kan begraven. Chesser lijkt geestelijk al langer verward te zijn geweest.