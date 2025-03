‘Rebroub doodgeschoten om neppe Rolex’

Snackbar Voor die ontmoeting had het beoogde slachtoffer van de roof bij snackbar ’t Snorretje in Amsterdam-Oost van verdachte Badardin H. te horen gekregen dat dieven het op zijn Rolex hadden voorzien. Er werd toen een afspraak gemaakt om het berovingsplan uit de wereld te helpen. Rebroub ging er met de vriend en de vriendin van het beoogde slachtoffer naartoe. Het imitatie-horloge was in de achterbank van een auto gelegd.

Handel

Onder de brug bleek dat er een overval op stapel stond. Er is viermaal geschoten en Rebroub werrd in de borst geraakt. Hij is ter plaatse overleden.

De verdachte schutter is Yassine El M.. Diens advocaat wil dat beter wordt uitgezocht waarover de ontmoeting nu precies draaide. Hij suggereerde op een voorbereidende zitting bij de rechtbank dat het berovingsslachtoffer handelde in horloges, wat ook zou blijken uit foto’s die door de recherche op diens telefoon zijn aangetroffen.

Verschillende berovingen

De afgelopen jaren zijn er verschillende berovingen geweest waarbij slachtoffers met geweld dure horloges afhandig zijn gemaakt.

In maart 2020 is de Zandvoortse horlogehandelaar Bas Vijzelaar doodgeschoten bij een afspraak in de buurt van het Amsterdam-Rijnkanaal.

In augustus 2020 is Bas van Wijk doodgeschoten bij Park de Oeverlanden toen hij probeerde te verhinderen dat een vriend van diens imitatie-Rolex werd beroofd.

In december 2023 is een 29-jarige partyorganisator doodgestoken bij zijn woning in Vinkeveen. Ook daar was een horloge doelwit van een beroving.

In september behandelt de rechtbank de zaak over het doodschieten van Mehdi Rebroub inhoudelijk.

Zie ook:

Gesprekken verdachten roofmoord Rebroub afgeluisterd