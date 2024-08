Recherche zoekt getuigen na schietpartij op Rembrandtplein

Print This Post

De politie doet onderzoek naar aanleiding van een schietpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein, afgelopen zaterdagnacht. Daarbij hebben twee mannen op elkaar geschoten. Beide schutters zijn spoorloos en het is onduidelijk of iemand gewond is geraakt.

Hulzen

Zaterdagnacht rond 05.00 kreeg de politie een melding van meerdere knallen die werden gehoord op het Rembrandtplein. Uit onderzoek bleek dat twee personen op elkaar hadden geschoten. Agenten hebben ter plaatse hulzen aangetroffen en sporen veiliggesteld. Het is nog onbekend of iemand gewond is geraakt.

De aanleiding voor de schietpartij is nog onbekend. De recherche roept getuigen op zich te melden.

Eerdere schietpartij

Vrijdagmiddag vond in Amsterdam-Oost ook een schietpartij plaats. Dit gebeurde rond 16.35 op de Christiaan de Wetstraat. Bij het schietincident raakte een 19-jarige vrouw gewond, meldt de politie maandag. Het slachtoffer was toen de politie aankwam al op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

Vlak na de beschieting zouden meerdere personen in een voertuig zijn weggereden in onbekende richting. Ook hier is de aanleiding voor de schietpartij nog onbekend.