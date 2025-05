25 mei 2025

Recherche zoekt schutter die vrouw neerschoot in woning Bijlmer

Een 18-jarige vrouw is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat ze beschoten werd in een woning aan het Nieuwlandhof in Amsterdam-Zuidoost. De recherche heeft een signalement van de schutter gedeeld en is een onderzoek gestart, waarbij ze dringend op zoek is naar getuigen en beelden.